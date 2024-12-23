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Забужко оскандалилась щодо "бидложурналістів" та смерті Олешко, їй вже відповіли

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Оксана Забужко про смерть Олешко Новина оновлена 23 грудня 2024, 08:37
Оксана Забужко про смерть Олешко. Фото Колаж "Телеграф"

Українці поділились думками

Днями українська письменниця Оксана Забужко обурилася подачею мас-медіа інформації про смерть режисерки Світлани Олешко. Вона каже, що нині працівники медіа — це "бидложурналісти".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Їй не сподобалось в якій подачі написали біографію про Олешко.

"Бо коли вмирає один із провідних у країні реформаторів театру, а ЗМІ навперебій висипають заголовків "Померла перша дружина Жадана" (sic! — а під тим, на відчіпного, кілька криво склеєних рендомних фактів біографії), — це, розуміється, бидложурналістика", — написала Забужко.

Письменниця нагадала, що в Харкові 30 років працював революційний театр "Арабески", котрий очолювала Світлана Олешко і в першу чергу вона була митцем, а вже потім чиєюсь дружиною, вказавши на непрофесійність сучасних журналістів.

Забужко закликає своїх читачів вивчити діяльність "Арабесок" та зрозуміти, чим вони були в історії нового українського театру.

На її допис вже встигли відреагувати в Україні. Відомий арткритик та історик Костянтин Дорошенко зазначив, що заяви про те, що в Україні немає культурної журналістики та критики, а з 2000-х пишуть тільки про співачку Мейхер тощо, свідчать лише про спрямованість уваги авторок та авторів подібних заяв.

"Вони просто нічим крім себе та пліток про Мейхер і не цікавляться. Бо якщо цікавишся — вмієш знаходити інформацію та публікації про мистецтво й культуру. Не завжди їх було так багато в наших мас-медіях, як нині. Але ті, кого ця тематика турбувала — читали про неї, писали, говорили та слухали завжди. Попри будь-які панівні тренди. Та коли ділиш світ на себе та "бидло" — про які культурні інтереси взагалі може йти мова?", — йдеться у повідомленні.

Люди в коментарях також відреагували на слова Дорошенко. Вони висловили свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що священники УПЦ МП не дозволили занести до храму тіло загиблого військового.