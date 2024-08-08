В Киеве зафиксировалась комфортная погода: ожидать ли осадков в ближайшее время

Лето завершится через 23 дня

В столице Украины держатся комфортные показатели термометров и облачность, иногда идут мелкие дожди. В ближайшие дни погодная ситуация не изменится.

В течение 8-10 августа столбики термометров в городе будут показывать +24...26 градусов днем и до +17...19 градусов ночью. Об этом сообщили на сайте Sinoptik.

С утра четверга, 8 августа, будет держаться ясная погода, но вечером небо может затянуться облаками. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух днем должен прогреться до +26 градусов. Ночью столбики термометров показывали 17 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легкие 2 м/с.

На следующий день, 9 августа, а именно утром и днем ожидается солнечное небо, однако вечер предполагается пасмурным. Дождей не будет. Показатели термометров в дневное время повысятся до +26 градусов, но ночью опустятся до +17 градусов. Мощность ветров будет колебаться в пределах штиля-легких 0-1 м/с.

А вот в первый выходной, 10 августа, облачность будет держаться почти постоянно, но к вечеру небо станет чистым. Ночные мелкие осадки должны завершиться еще до утра, но в дневное время возобновятся, чтобы закончиться до вечера. В начале второй половины суток воздух должен прогреться до +24 градусов, а ночью — остыть до +19 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, прогнозируются ли в ближайшие дни магнитные бури. Астросиноптики предупреждают о новых солнечных вспышках.