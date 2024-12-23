Сонце штормить. Коли магнітні бурі підуть на спад

Геомагнітне поле Землі заспокоюється

В понеділок, 23 грудня, сонячна активність буде на досить високому рівні. Проте 24 грудня вона стабілізується.

Згідно з оновленими даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, зараз 23 грудня, на Землі тримається висока сонячна активність в 5 балів. У вівторок вона знизиться до 3 балів, що відповідає слабким магнітним бурям.

Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс. Показник 5 і вище – сильна магнітна буря.

Як повідомляє meteoprog, за прогнозами, 23 грудня геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Нагадаємо, магнітні бурі — це викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші прояви, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що провокує геомагнітну активність.

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