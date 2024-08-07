Парасолька точно знадобиться: скільки ще йтимуть опади у Києві

Спеки поки не буде

Найближчими днями у столиці України прогнозуються дрібні опади та хмарність. З-поміж усіх днів найбільш сонячним очікується четвер.

Згідно зі прогнозом Sinoptik, денна температура коливатиметься в межах +24…26 градусів. Вночі показники перебуватимуть в межах +17…18 градусів.

Протягом майже всієї середи, 7 серпня, погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень очікується дрібний дощ, проте до вечора він повинен закінчитися. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, але вночі вони показники зафіксувались біля +18 градусів. Сила вітрів не перевищить легких 2 м/с.

У четвер, 8 серпня, на небі хмар спостерігатись не буде. Денна температура підвищиться до +26 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +17 градусів. Потужність вітрів не сягне вище легких 2 м/с.

До світанку п'ятниці, 9 серпня, у місті очікується хмарна погода, яка вранці проясниться. Однак вдень та ввечері поновиться. Опадів синоптики не прогнозують. Показники термометрів вдень сягнуть +24 градусів, а ввечері впадуть до +18 градусів. В останній день робочого тижня передбачається штиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікується найспекотніший день цього тижня.