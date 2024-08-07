Сонце знову бавиться: чи очікувати нових магнітних бур до кінця тижня
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Астросиноптики кажуть, що світило готується до нових штормів
На Сонці постійно відбуваються спалахи, які потім можуть спровоковувати магнітні бурі на Землі. Якщо незабаром відбудуться нові сонячні вибухи, то Земля опиниться в зоні їх удару.
Протягом останніх двадцяти чотирьох годин велика зірка перебувала в стані тиші. За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, така ситуація може бути лише затишшю перед бурею.
"Зараз є дві сонячні плями з магнітними полями "дельта-класу", здатними викликати сонячні спалахи класу X. Земля опиниться в зоні удару, якщо сьогодні вибухне AR3772 або AR3780", — попереджають астросиноптики.
Магнітні бурі на Землі протягом 7-11 серпня 2024
Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікується одноденна магнітна буря 4 балів.
Наразі, 7 серпня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів, однак він протримається всього один день. Тому до кінця поточного тижня можна не очікувати на будь-які коливання вище "зеленого" рівня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повернеться аномальна спека. Синоптики вже назвали дати.