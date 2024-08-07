Сонце знову бавиться: чи очікувати нових магнітних бур до кінця тижня

Астросиноптики кажуть, що світило готується до нових штормів

На Сонці постійно відбуваються спалахи, які потім можуть спровоковувати магнітні бурі на Землі. Якщо незабаром відбудуться нові сонячні вибухи, то Земля опиниться в зоні їх удару.

Протягом останніх двадцяти чотирьох годин велика зірка перебувала в стані тиші. За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, така ситуація може бути лише затишшю перед бурею.

"Зараз є дві сонячні плями з магнітними полями "дельта-класу", здатними викликати сонячні спалахи класу X. Земля опиниться в зоні удару, якщо сьогодні вибухне AR3772 або AR3780", — попереджають астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі протягом 7-11 серпня 2024

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікується одноденна магнітна буря 4 балів.

Наразі, 7 серпня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів, однак він протримається всього один день. Тому до кінця поточного тижня можна не очікувати на будь-які коливання вище "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повернеться аномальна спека. Синоптики вже назвали дати.