Українцям вручають повістки на відправку: що це та яке покарання за ігнорування

Такий вид повідомлення вручається військовозобов’язаному, який вже був визнаний придатним

У ході загальної мобілізації в Україні чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки різних видів, одним з яких є "повістка на відправку". Вона є частиною військового призову та передбачає, що громадянин має пройти через кілька етапів підготовки до служби.

Докладніше про цей вид повісток розповів адвокат Родіон Кирилкін, пише сайт Факти. За його словами, це документ встановленого зразка, повідомленням особи про призов на строкову військову службу, з пропозицією з’явитися за відповідною адресою у встановлені дату та час для відправки на збірний пункт.

Усього є кілька видів повісток, які вручають на оновлення даних, проходження медкомісії, і одна з них – повістка на прибуття на призовну ділянку. Її також часто називають повісткою на відправку.

Важливо врахувати, що такий вид повістки зобов’язує громадянина з’явитися до призовного збірного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Це не повістка-призов на строкову військову службу, не з’явившись за якою можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

На сайті юридичної компанії "Приходько та партнери" повідомляють, що повістка на відправку або бойова повістка видається військовозобов’язаному, який вже визнаний придатним до військової служби та зарахований до певного військового підрозділу. Зазвичай у повістках такого характеру відзначається призов із особистими речами за телефонним дзвінком. Така повістка видається після проходження ВЛК та підписаного розпорядження з готовим наказом на мобілізацію.

"Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, дії особи кваліфікуються як ухилення від призову на військову службу. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Ухилення може мати місце під час мобілізації, у особливий період, а також стосуватися осіб з-поміж резервістів, покликаних на військову службу в особливий період", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть на кордоні вручати повістки. У Держприкордонслужбі дали відповідь та розповіли, навіщо на пунктах пропуску на кордоні можуть бути присутні працівники територіального центру комплектування (ТЦК).