Не просто отдать бумажку: украинцам объяснили порядок вручения повесток

По закону во время вручения повестки представители ТЦК или полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию

Новый закон о мобилизации, вышедший в мае текущего года, определяет порядок вручения повестки военнообязанным гражданам. У стороны, которая получает повестку и у стороны, которая ее вручает, есть свои права в этом случае.

Об этом рассказал юрист по военному праву Владимир Романчук, пишет NV. По его словам, повестку вручают лично и под подпись. При этом корешок с вызовом получатель оставляет себе, а отрывная часть с подписью, где он подписывается о получении вызова, остается в ТЦК. Это является подтверждением, что уведомление точно было вручено получателю.

Романчук также добавил, что по закону во время вручения повестки представители ТЦК или полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию. Таким образом фиксируется ознакомление с документом или отказ от его подписания.

Представители ТЦК при вручении повестки по требованию гражданина, которому они ее передают, обязаны назвать свои ФИО, должность и показать служебное удостоверение.

Также граждане имеют право требовать у лица, которое вручает повестку, показать приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц. Это будет служить подтверждением того, что они уполномочены к вручению.

Отмечается, что для вручения повестки военнообязанному должны назвать имя и должность, показать документы и объяснить причину обращения к лицу. Далее после проверки ВОД старший группы оповещения или вручает повестку под роспись, или составляет акт отказа от нее, который должны подписать минимум два члена группы оповещения.

Акт отказа от повестки объявляется гражданину, а далее уже подается председателю ТЦК для того, чтобы привлечь участника инцидента к административной ответственности, то есть, выписывание штрафа на сумму от 3 400 до 25 500 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи мужчин призывного возраста в Украине точно не мобилизуют.