Не "пожимайте руку": сім росіянізмів, які псують вашу українську
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Надавайте перевагу українським відповідникам
Українська мова, як і будь-яка інша, зазнавала впливу сусідніх культур протягом всієї своєї історії. Та особливо помітним є вплив російської мови, що призвело до появи численних запозичень, які нині мовознавці називають росіянізмами.
Філологиня Марія Словолюб створила короткий, але інформативний відеоролик, в якому навела низку росіянізмів та правильні українські відповідники. Відео опублікувала на своїй сторінці у TikTok.
Для збереження чистоти та самобутності української мови важливо розрізняти такі запозичення та надавати перевагу українським відповідникам.
- не "восхищаться", а "захоплюватися"
- не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"
- не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"
- не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"
- не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"
- не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"
- не "лунатік", а "сновида"
- не "намьок", а "натяк"
Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим замінити в українській мові слово "зарядка" та як правильно називати вправи.