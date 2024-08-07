Рус

Не "пожимайте руку": сім росіянізмів, які псують вашу українську

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфа" Новина оновлена 07 серпня 2024, 19:24

Надавайте перевагу українським відповідникам

Українська мова, як і будь-яка інша, зазнавала впливу сусідніх культур протягом всієї своєї історії. Та особливо помітним є вплив російської мови, що призвело до появи численних запозичень, які нині мовознавці називають росіянізмами.

Філологиня Марія Словолюб створила короткий, але інформативний відеоролик, в якому навела низку росіянізмів та правильні українські відповідники. Відео опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

Для збереження чистоти та самобутності української мови важливо розрізняти такі запозичення та надавати перевагу українським відповідникам.

  • не "восхищаться", а "захоплюватися"
  • не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"
  • не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"
  • не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"
  • не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"
  • не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"
  • не "лунатік", а "сновида"
  • не "намьок", а "натяк"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим замінити в українській мові слово "зарядка" та як правильно називати вправи.

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#Українська мова #Правила #Говоримо українською