Не "пожимайте руку": сім росіянізмів, які псують вашу українську

Надавайте перевагу українським відповідникам

Українська мова, як і будь-яка інша, зазнавала впливу сусідніх культур протягом всієї своєї історії. Та особливо помітним є вплив російської мови, що призвело до появи численних запозичень, які нині мовознавці називають росіянізмами.

Філологиня Марія Словолюб створила короткий, але інформативний відеоролик, в якому навела низку росіянізмів та правильні українські відповідники. Відео опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

Для збереження чистоти та самобутності української мови важливо розрізняти такі запозичення та надавати перевагу українським відповідникам.

не "восхищаться", а "захоплюватися"

не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"

не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"

не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"

не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"

не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"

не "лунатік", а "сновида"

не "намьок", а "натяк"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим замінити в українській мові слово "зарядка" та як правильно називати вправи.