Намагався втекти у Словаччину: "Телеграф" дізнався ім’я депутата, якого затримали на кордоні

Затриманий поширював ворожі наративи та був любителем "руского міра"

Чергового любителя Росії спіймали при спробі незаконно перетнути кордон. На Закарпатті затримали депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії ОПзЖ.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Черкаській області. Допис зробили на своїй сторінці у Facebook. В повідомленні не вказано прізвище та ім’я затриманого, проте джерела "Телеграфу" стверджують, що мова йде про Володимира Гончарова.

"У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ". У березні поточного року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля", — йдеться в повідомленні.

Як стверджують в СБУ, затриманий поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі в своєму колі спілкування. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і повідомленнями відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

"Встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому "регіоналу" він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових", — йдеться в повідомленні.

Володимир Гончаров

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, Гончаров вирішив втекти за кордон. Проте під час невдалої спроби перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано.

Наразі судом йому обрано посилений запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ексглаву Верховного суду було затримано біля кордону. Всеволода Князєва, якому заборонено залишати Київ, виявили менш ніж за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області.