На кордоні затримали військового, який приїхав у відпустку, та відвезли у ТЦК на цілий день

Інцидент прокоментували у ДПСУ

Український військовий, який перебуває у відпустці, вирішив поїхати з дружиною на пару днів до Карпат. Проте прикордонники затримали його на одній із станцій на Закарпатті та відвезли до ТЦК, де протримали близько 8 години.

Про це в instagram розповіла його дружина, журналістка Олеся Котубей-Геруцька. У Державній прикордонній службі вже відреагували на інцидент.

За словами дружини військового, о 09:30 на платформі села Кваси Закарпатської області його зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Владислав показав УБД та дозвіл на відпустку. Він пояснив, що вони з дружиною не планують підніматися до прикордонної зони, де зараз необхідна попередня реєстрація.

Проте прикордонники та правоохоронці заявили, що військовий зобов’язаний проїхати з ними до села Ділове, яке розташоване за 36 кілометрів від села Кваси. Там Владислава забрали до відділу прикордонної служби, а його дружину туди не пустили.

Прочекавши близько 5 годин, журналістка дізналася, що Владислава вже відвезли з Ділового — він сам зателефонував їй і сказав, що його "кудись везуть". Оскільки причини затримання чоловіка Олесі були незрозумілі, вона повідомила про це його командування. Через нього вона змогла дізнатися, що Владислава доставили до Хустського ТЦК, за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Відпустили військового близько 18 години, фактично вкравши у нього день відпустки. При цьому подружжя не повернули ані у Кваси, ані в Ділове, а лише підвезли до селища Солотвине. За словами дружини, їхня спільна відпустка була зіпсована цією незрозумілою перевіркою.

Ситуацію hromadське прокоментувала прессекретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Вона наголосила, що у прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів. У зв’язку з цим "співробітники ДПСУ ретельно та толерантно перевіряють усіх військовозобов’язаних, які перебувають у прикордонній зоні".

Як повідомляв "Телеграф", в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на українського військового через те, що він розмовляв російською мовою. Абсурд, але нападник теж говорив російською. Також його розлютили татуювання бійця.