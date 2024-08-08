Пытался бежать в Словакию: "Телеграф" узнал имя депутата, задержанного на границе

Задержанный распространял вражеские нарративы и был любителем "русского мира"

Очередной любитель России был пойман при попытке незаконно пересечь границу. На Закарпатье задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии ОПзЖ.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Черкасской области. Сообщение сделали на своей странице в Facebook. В тексте не указана фамилия и имя задержанного, однако источники "Телеграфа" утверждают, что речь идет о Владимире Гончарове.

"В результате комплексных мер при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ". В марте текущего года СБУ сообщила должностному лицу о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины". следствия, фигурант, являясь идеологическим сторонником рашизма, с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля", — говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, задержанный распространял вражеские нарративы по поводу общественно-политической ситуации в нашем государстве в своем кругу общения. Делился в переписках с видеороликами, риллсами и сообщениями открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

"Установлено, что он по своей инициативе вышел на связь со скрывающимся от правосудия в РФ бывшим народным депутатом Украины от "Партии регионов" Владимиром Олейником. В сообщениях бывшему "регионалу" он присылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных", — говорится в сообщении.

Владимир Гончаров

Находясь под ночным домашним арестом, Гончаров решил скрыться за границу. Однако во время неудачной попытки пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан.

В настоящее время судом ему избрана усиленная мера пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экс-глава Верховного суда был задержан у границы. Всеволода Князева, которому запрещено покидать Киев, обнаружили менее чем в километре от границы Румынии в Закарпатской области.