Виграв спір, але отримав заборону відвідувати Україну: іноземець "відзначився" на кордоні

Одразу два досягнення за одну дію

Молдованин під час відпочинку з друзями на спір переплив річку Дністер, яка проходить на кордоні між Україною та Молдовою. На іншому березі його зустріли прикордонники та повідомили про правопорушення.

Чоловік виграв спір, але отримав заборону на в’їзд в Україну строком на 5 років. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Молдованин на спір переплив річку Дністер

"Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною", ― пише пресслужба.

Чоловіка зустріли прикордонники. Вони повідомили, що він скоїв правопорушення та повернули його на територію Молдови.

"Плавця в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних п’яти років відвідувати Україну", ― повідомляє ДПСУ.

Частіше чоловіки навпаки перетинають кордон, намагаючись потрапити до європейських країн, аби ухилитись від мобілізації. Деяких ловлять, і їх чекає відповідальність. Проте є й більш трагічні випадки, коли чоловіки тонуть у Тисі, намагаючись втікти з країни.

Раніше "Телеграф" опублікував добірку з 8 найбільш епічних фото ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон України. Вони одягали смішні маски та навіть пробували переплисти Тису на матраці.