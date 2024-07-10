Лише нещодавно зняли електронний браслет: ексглаву Верховного суду затримано біля кордону — журналіст

Мотиви перебування экссудді біля кордону встановлюють правоохоронці

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якому заборонено залишати Київ, виявили менш ніж за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області. Це сталося близько 16:40 у селі Солотвино.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. Наразі він перебуває у відділенні прикордонної служби у вказаному населеному пункті.

"Ексглава Верховного суду їхав в автомобілі Voskswagen з номером АТ1794YA як пасажир", — повідомив журналіст.

За його словами, посадовці намагаються встановити мету його перебування поблизу кордону та перевіряють версію щодо можливої спроби незаконного його перетину.

За даними джерел Obozrevatel, Князєва не затримували, але дійсно виявили неподалік кордону.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Князєва виявили у населеному пункті Нижня Ашпа за 400 метрів від кордону, а потім доставили до Солотвина.

"Князєв знаходився у прикордонників у селищі Солотвино, йому задавали питання, чому та як він приїхав у прикордонну зону до самого кордону. На разі Князєву запропоновано покинути межі області. Протиправних дій з його боку не зафіксовано. Обшук не проводився, підстав для затримання не знайшлось", — повідомив він

Як відомо, Князєва було затримано 15 травня 2023 року під час отримання хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів. Через кілька днів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У січні 2024 року він вийшов із СІЗО під заставу трохи більше 18 мільйонів гривень. Князєву також заборонили залишати Київ, зобов’язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет, який у травні все ж таки зняли. Інші зобов’язання мали залишатися чинними до кінця липня.