У Бєлгороді прогримів надпотужний вибух: на його місці пожежа, а місто огорнуло димом (відео)

Пропаганда каже про "приліт"

Увечері 8 серпня у російському Бєлгороді пролунав потужний вибух. Після нього в небо одразу піднявся гігантський стовп чорного диму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. За їхніми даними, в районі залізничної станції "Крейда" стався "приліт".

Майже моментально в небо здійнявся густий стовп диму.

А вже ще через кілька хвилин місцеві почали публікувати кадри з місця подій. Як виявилося, вибухом було знищено припарковані автомобілі.

Інформації про поранених чи загиблих поки що не надходило. Також відсутні підтверджені дані про причини потужного вибуху. Проте місцева пропаганда вже встигла звинуватити Україну в нібито обстрілі. І це при тому, що вже давно відомо, що ЗСУ, на відміну від РФ, не ведуть війну з цивільними.

Більше того, лише за підтвердженими даними, за останні пів року путінські війська "втратили" у Бєлгородській області десятки авіабомб. Часто ці "втрати", звісно, супроводжувалися руйнуваннями. А коли авіація РФ не бомбардує Бєлгородську область, то за справу береться російська ППО. Випадків, коли ракети ЗС РФ падали прямо на міста, вже не порахувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз відбувається у Курській області, де стався прорив кордону.