Пропаганда говорит о "прилете"

Вечером 8 августа в российском Белгороде раздался мощнейший взрыв. После него в небо сразу же поднялся гигантский столб черного дыма.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. По их данным, в районе ж/д станции "Крейда" случился "прилет".

Почти моментально в небо поднялся густой столб дыма.

А уже спустя еще несколько минут местные начали публиковать кадры с места событий. Как оказалось, взрывом были уничтожены припаркованные автомобили.

Информации о раненых или погибших пока не поступало. Также отсутствуют подтвержденные данные и о причинах мощного взрыва. Однако местная пропаганда уже успела обвинить Украину в якобы обстреле. И это при том, что уже давно известно, что ВСУ, в отличие от РФ, не ведут войну с гражданскими.

Более того, только по подтвержденным данным, за последние полгода путинские войска "потеряли" в Белгородской области десятки авиабомб. Часто эти "потери", естественно, сопровождались разрушениями. А когда авиация РФ не бомбит Белгородскую область, то за дело берется российская ПВО. Случаев, когда ракеты ВС РФ падали прямо на города, уже не счесть.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас происходит в Курской области, где случился прорыв границы.