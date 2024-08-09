У Києві прогнозується хмарний кінець тижня: коли дощі можуть зіпсувати відпочинок

Парасольки краще взяти з собою

Тиждень у столиці України завершиться невеликою хмарністю та дрібними дощами, хоча інколи сонце переважатиме на небі.

У період 9-11 серпня температура вдень перебуватиме в межах +25…26 градусів. Вночі показники термометрів коливатимуться від +17 до +19 градусів, як повідомили на сайті Sinoptik.

Протягом п'ятниці, 9 серпня, ясна погода може змінитись на хмарну тільки ввечері. Опадів не передбачається. Повітря вдень має прогрітись до +26 градусів. Вночі було прохолодніше — +17 градусів. У цей день прогнозується штиль — 0 м/с.

Перший вихідний, 10 серпня, буде постійно похмурим. Вранці, ймовірно, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен завершитись. Температура вдень складатиме +25 градусів, а вночі зафіксується біля +18 градусів. Сила вітру у суботу не перевищить легких 2 м/с.

Вранці останнього дня тижня, 11 серпня, очікується безхмарне небо, однак погода зміниться вже на початку другої половини доби. Хмарність протримається до пізнього вечора. Показники термометрів вдень мають вирости до +25 градусів, а вночі опуститись до +19 градусів. Потужність вітрів не сягне більше легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці тижня. Місцями синоптики прогнозують дощі, туман та спеку.