Справа наближається до осені, але сонце ще порадує: якою буде погода в Україні наприкінці тижня (карта)

Синоптик розповів, де буде найспекотніше, а де прохолодно

В Україні наприкінці тижня очікуються короткочасні дощі, в деяких регіонах туман та навіть спека. Стовпчики термометра показуватимуть до +35 тепла.

Про те, якою буде погода в нашій країні розповість "Телеграф", посилаючись на прогноз синоптика Ігора Кібальчича.

Погода в Україні 8 серпня

У четвер, 8 серпня, в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, вдень +24…+29, на півдні місцями до +32 градусів тепла.

Погода в Україні 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, вночі без опадів, вдень місцями у західних областях пройде короткочасний дощ із грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19, вдень +27…+32, на півдні до +34 градусів тепла.

Погода в Україні 10 серпня

У суботу, 10 серпня, вночі у північних та західних областях, вдень місцями у центральних, південних регіонах та на Харківщині очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20, вдень +27…+32, у південних та місцями центральних областях +33…+35 градусів тепла.

Погода в Україні 11 серпня

У неділю, 11 серпня, опадів в Україні не передбачається. Вітер утримається північно-західної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19, удень +24…+29, у південній частині +31…+33 градусів тепла.

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