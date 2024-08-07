Найспекотніший день цього тижня: синоптики назвали дату та розповіли про погодний сюрприз

Синоптики розповіли, коли в Україні стане ще спекотніше

Найближчими днями в Україні очікується підвищення температури повітря. Водночас більшу частину країни накриють грозові зливи.

Такий прогноз опубліковано на сайті Укргідрометцентру. За його даними, цього тижня таким днем стане 10 серпня.

Синоптики повідомляють, що протягом усього тижня температура повітря триматиметься приблизно на одному рівні. Проте у суботу, 10 серпня, буде різке потепління.

При цьому в прогнозі зазначено, що цього дня більшу частину областей заллють дощі. Без опадів залишаться лише південна та частина східної областей.

Вдень температура повітря підніматиметься до +32 градусів на півдні, від +25 до +28 градусів у західних областях, у центрі — до +27, у північній частині країни — до +25, а у східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики Укргідрометцентру розповіли, на яку погоду чекати в різних областях країни протягом усього серпня. За їхніми даними, цього місяця прогнозується спад температури повітря.