В Киеве прогнозируется облачный конец недели: когда дожди могут испортить отдых

Зонтики лучше взять с собой

Неделя в столице Украины завершится небольшой облачностью и мелкими дождями, хотя солнце иногда будет преобладать на небе.

В период 9-11 августа температура днем будет находиться в пределах +25…26 градусов. Ночью показатели термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов, сообщили на сайте Sinoptik.

В пятницу, 9 августа, ясная погода может смениться на облачную только вечером. Осадков не предполагается. Воздух днем должен прогреться до +26 градусов. Ночью было прохладнее – +17 градусов. В этот день прогнозируется штиль – 0 м/с.

Первый выходной, 10 августа, будет постоянно пасмурным. Утром, вероятно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен завершиться. Температура днем будет составлять +25 градусов, а ночью зафиксируется около +18 градусов. Сила ветра в субботу не превысит легких 2 м/с.

Утром последнего дня недели, 11 августа, ожидается безоблачное небо, однако погода изменится уже в начале второй половины суток. Облачность продержится до позднего вечера. Показатели термометров днем должны вырасти до +25 градусов, а ночью опуститься до +19 градусов. Мощность ветров не достигнет больше легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце недели. Местами синоптики прогнозируют дожди, туман и жару.