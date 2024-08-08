Її називали "американською шпигункою": як виглядає дружина Віктора Ющенка і скільки років вони одружені (фото)

З Віктором Ющенком вони познайомилися через "посередника"

Третій президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, як і його дружина Катерина Ющенко, зараз рідко з’являються у медійному просторі, але вони активно беруть участь у різноманітних заходах. Колишня леді України в соціальних мережах ділиться з аудиторією особистими кадрами та розповідає про свою діяльність у нашій країні та за кордоном.

"Телеграф" з’ясували, як зараз виглядає дружина екс-президента Катерина Ющенко та чим займається. Також ми розповіли, чому її називали "шпигункою ЦРУ" і скільки років із Віктором Ющенком вони вже одружені.

Як виглядає дружина Віктора Ющенка і як давно вони одружені

Катерина Ющенко (Чумаченко) є другою дружиною третього президента України Віктора Ющенка. Познайомилися вони у літаку через "посередника" Олега Рибачука, який на той момент був головою Секретаріату президента. Між ними почалася розмова, яка переросла у зустрічі й роман. Очевидно, що стосунки між ними почалися, коли Ющенко перебував у першому шлюбі, хоча цю тему вони оминали. В одному з інтерв’ю Катерина лише наголосила, що "вони з Вітею не хотіли нікому завдавати болю".

Катерина та Віктор Ющенко перебувають у шлюбі вже 26 років і виховують трьох дітей: Софію (1999 року народження), Христину (2000 року) та Тараса (2004 року). Його син Тарас навчається в американському університеті.

Діти Віктора Ющенка від другої дружини Катерини, Фото: Tabloid

Сім’я Віктора та Катерини Ющенко

Зараз подружжя живе у Києві, виступає на різних заходах, у тому числі й за кордоном, підтримуючи Україну у боротьбі з російським агресором. У липні Катерина приїжджала до США на День Незалежності, зазначивши, що нагадала американцям, що ми боремося за ту саму свободу та незалежність, що й вони.

Катерина Ющенко у США

Чому Катерину Ющенко називали "американською шпигункою"

Відомо, що дружина Віктора Ющенка народилася в Чикаго (штат Іллінойс, США) у сім’ї емігрантів. У 1982 році вона закінчила Джорджтаунський університет за спеціальністю "міжнародна економіка", почала працювати в Держдепартаменті США, займаючись, зокрема, питаннями етнічних груп, у тому числі українців. Пізніше вона повернулася до роботи фінансиста та працювала у Держказначействі США.

З 1991 року почала представляти в Україні американо-український фонд, очолювала українське представництво компанії Barents Group LLC, а співпрацювала з різними організаціями. Під час своєї активної діяльності вона зустріла майбутнього чоловіка.

Але в мережі почали ходити чутки, що Катерина причетна до структури ЦРУ. Розкручувати цю версію взявся російський канал ОРТ, журналісти заявляли, що "виконуючи доручення Білого дому Катерина Чумаченко намагається посадити на місце Кучми свого чоловіка".

Третій президент України Віктор та його дружина Катерина Ющенко

Віктор Ющенко називав це "повним безглуздям", сама Катерина також неодноразово заявляла, що не має до ЦРУ жодного відношення і що її кохання та сім’я — це не якась спецслужбова операція. Документальних підтверджень щодо її причетності до ЦРУ не було оприлюднено, колишня леді України заявила пізніше, що ці чутки з’явилися після того, як опоненти її чоловіка не змогли проти нього знайти компромат.

"Телеграф" писав раніше, де зараз живе дружина екс-президента України Людмила Янукович. З моменту втечі її чоловіка з України у 2014 році вона веде переважно приватне життя