Начальник ДМС Івано-Франківської області напав на журналістів в прикарпатському ресторані

Медійники звернулись до поліції

Начальник управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області Сергій Саїв напав на знімальну групу СтопКору. Це сталося 18 липня в пабі "Рулька" в селі Дзвиняч.

Про це повідомляє СтопКор, журналісти якого проводили розслідування щодо діяльності Саїва. Зазначається, що медійники прибули в Івано-Франківську область, щоб розпитати чиновника стосовно задекларованих ним статків та можливих бізнес-зв'язків.

Приїхавши до ресторану, журналісти СтопКору зафіксували на відео, як Сергій Саїв прибув туди на автомобілі Tesla, який відсутній у його офіційній декларації. З машини чиновник вийшов із великим стосом паперів у руках.

Видання зазначає, що побачивши знімальну групу, Саїв почав ховатися від репортерів, а потім раптово накинувся на медійників. Він вибив з рук оператора камеру, яка перестала працювати після його удару.

"Наша група працювала згідно редакційного завдання. Хотіли поставити пану Саїву декілька запитань – насамперед стосовно його чималої нерухомості. А також щодо щотижневих зібрань у цьому ресторані його підлеглих. Застали Сергія Степановича у закладі під час робочого дня. На початку розмови ми представились, показали посвідчення та мікрофон з надписом назви нашого медіа. На що він агресивно відреагував, здійснивши напад і вдаривши камеру, що є перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста", – розповів з місця подій кореспондент Ігор Доценко.

Після цього до місця інциденту прибула викликана стопкорівцями група поліції. Правоохоронці з відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області прийняли і зареєстрували під номером ЄО 2288 від 18.07.24 року заяву за фактом вчинення нападу на журналістів.