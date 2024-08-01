Стало відомо, чому НАБУ прийшло з обшуками до забудовниці Молчанової

Молчанова назвала себе постраждалою стороною

У співзасновниці компанії Stolitsa Group Владислави Молчанової Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки. Адже вона проходить фігурантом у справі ринку "Столичний".

Про це пише ZN.UA, спираючись на джерела в антикорупційних органах. Водночас станом на 1 серпня офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Нагадаємо, що у 2020 році підприємці ринку "Столичний" звинуватили власницю Stolitsa Grouр Молчанову у спробі рейдерського захоплення. Тоді бенефіціар Олександр Стельмах заявив, що компанії афілійованій з Молчановою, інвестори перерахували 34 млн доларів для будівництва ринку. Проте дивідендів у розмірі 3 млн доларів на рік так і не отримали.

За словами Стельмаха, висновками аудиту були підтверджені "факти зловживання та просто банальної крадіжки", після чого попереднє керівництво ринку погодилося піти у відставку. Тоді співробітники "РСГП "Столичний" заявили, що Молчанова за допомогою "чорного" нотаріуса переоформила компанію, якій належить ринок.

Водночас Молчанова називала себе постраждалою стороною в цій справі і стверджувала, що "нас просто кинули".

Заступник гендиректора підприємства Дмитро Долгушевський додав, що Молчанова з 2011 по 2019 рік через свого директора Олексія Чумака фактично самостійно управляла ринком "Столичний", хоч і була лише міноритарним акціонером підприємства. Саме за цей період Стельмах не одержав дивідендів.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальна історія знесення у Києві будинку Зеленського отримала продовження.