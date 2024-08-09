Начальник ГМС Ивано-Франковской области напал на журналистов в прикарпатском ресторане

Медийщики обратились в полицию

Начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Ивано-Франковской области Сергей Саев напал на съемочную группу СтопКора. Это произошло 18 июля в пабе Рулька в селе Дзвиняч.

Об этом сообщает СтопКор, журналисты которого проводили расследование деятельности Саева. Отмечается, что медийщики прибыли в Ивано-Франковскую область, чтобы расспросить чиновника относительно задекларированного им состояния и возможных бизнес-связей.

Приехав в ресторан, журналисты СтопКора зафиксировали на видео, как Сергей Саев прибыл туда на автомобиле Tesla, который отсутствует в его официальной декларации. Из машины чиновник вышел с большой кипой бумаг в руках.

Издание отмечает, что, увидев съемочную группу, Саев начал скрываться от репортеров, а затем внезапно набросился на медийщиков. Он выбил из рук оператора камеру, которая перестала работать после его удара.

"Наша группа работала согласно редакционному заданию. Хотели задать господину Саеву несколько вопросов – прежде всего относительно его немалой недвижимости. А также по поводу еженедельных собраний в этом ресторане его подчиненных. Застали Сергея Степановича в заведении во время рабочего дня. В начале разговора мы представились, показали удостоверение и микрофон с надписью нашего медиа. На что он агрессивно отреагировал, совершив нападение и ударив по камере, что является препятствием законной профессиональной деятельности журналиста", – рассказал с места событий корреспондент Игорь Доценко.

После этого к месту инцидента прибыла вызванная стопкоровцами группа полиции. Правоохранители из отделения полиции №2 (пгт. Богородчаны) Ивано-Франковского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области приняли и зарегистрировали под номером ЕО 2288 от 18.07.24 заявление по факту совершения нападения на журналистов.