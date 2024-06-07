Байден оголосив про нову допомогу для України: що увійде до пакету на 225 млн доларів

Українські військові отримають різне озброєння

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання нового пакету допомоги України під час зустрічі з Володимиром Зеленським. До нього входитиме озброєння на загальну суму 225 млн доларів.

У свою чергу український лідер висловив подяку своєму колегі. Про це пише CNN

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", — заявила кореспондент CNN Наталія Бертран.

За даними ЗМІ, у новому пакеті допомоги буде ракети, боєприпаси, бронетехніка, а також велика кількість необхідного українським військовим озброєнням.

Що увійде до пакету допомоги:

155-мм гаубиці;

бронетехніка;

патрульні катери;

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

мінометні системи та артилерійські снаряди;

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

вибухівка та додаткові запчастини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Емманюель Макрон зробила Джо Байдену пропозицію щодо відправлення західних інструкторів в Україну. Проте американський лідер відреагував негативно.