Байден оголосив про нову допомогу для України: що увійде до пакету на 225 млн доларів
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Українські військові отримають різне озброєння
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання нового пакету допомоги України під час зустрічі з Володимиром Зеленським. До нього входитиме озброєння на загальну суму 225 млн доларів.
У свою чергу український лідер висловив подяку своєму колегі. Про це пише CNN
"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", — заявила кореспондент CNN Наталія Бертран.
За даними ЗМІ, у новому пакеті допомоги буде ракети, боєприпаси, бронетехніка, а також велика кількість необхідного українським військовим озброєнням.
Що увійде до пакету допомоги:
- 155-мм гаубиці;
- бронетехніка;
- патрульні катери;
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- мінометні системи та артилерійські снаряди;
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- вибухівка та додаткові запчастини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Емманюель Макрон зробила Джо Байдену пропозицію щодо відправлення західних інструкторів в Україну. Проте американський лідер відреагував негативно.