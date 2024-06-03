МАГАТЕ б’є на сполох: на захопленій росіянами Запорізькій АЕС порушено всі основи ядерної безпеки

Ситуація дуже складна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), на якій у травні стався напівблекаут, порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.

Він також повідомив, що територію АЕС обстріляли вперше за півтора року. Про це йдеться у промові Гроссі перед Радою керівників агентства.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Усі сім основ ядерної безпеки були повністю або частково скомпрометовані. На початку квітня Запорізька АЕС зазнала прямих атак вперше майже за півтора року", ― сказав Гроссі.

Очільник МАГАТЕ зазначив, що агентство не має доступу до деяких об’єктів на ЗАЕС. Також у них немає змоги відверто поговорити з персоналом атомної станції.

За словами Гроссі, зараз частково або повністю порушено усі "Сім незамінних стовпів ядерної безпеки". Вони були сформовані очільником МАГАТЕ ще на початку березня 2022 року. До переліку "незамінних стовпів ядерної безпеки" входять такі положення:

фізична цілісність усіх ядерних об’єктів, зокрема реакторів, паливних басейнів та сховищ радіоактивних відходів;

цілодобова функціональність обладнання, усіх систем захисту та безпеки;

виконання обов’язків персоналом без тиску на них;

забезпечення надійного електропостачання від мережі для всіх ядерних майданчиків за межами майданчика;

безперебійні логістичні ланцюжки постачання і транспортування до об’єктів та з них;

надійний зв’язок із регулятором та іншими залученими сторонами;

наявність ефективних систем радіаційного моніторингу та заходи готовності та реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. На початку березня 2022 року її окупували російські війська. Її територію ЗС РФ використовують у військових цілях, зокрема для обстрілу Нікополя та сусідніх населених пунктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зараз працює Запорізька АЕС. Кваліфікованих кадрів не вистачає.