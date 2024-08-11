Мовознавці й досі не можуть розгадати їхнє значення: які українські прізвища мають загадкове походження

Їхніх носіїв збереглося доволі мало

Походження більшості українських прізвищ вже добре відоме мовознавцям. Проте є й такі, походження яких і досі викликає питання у дослідників.

Про це розповідає у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, також невідомим залишається навіть значення таких прізвищ.

"Існує також велика кількість прізвищ, утворення яких пояснити зовсім неможливо. Це штучно утворені слова, незрозумілі для нас ні своєю семантикою, ні будовою", — пише мовознавець.

Ось деякі з таких прізвищ:

Баляба;

Галазика;

Сикилінда;

Піндра;

Цубера;

Нарепеха;

Джичка;

Джебка;

Шпуй;

Цюзь;

Пось.

Варто зазначити, що за даними генеалогічного товариства "Рідні", прізвище Пось налічує лише 159 носіїв.

Прізвище Цубера налічує 1791 носіїв.

Прізвище Баляба носять лише 170 людей по всій Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе надто гордовитим та самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали вправним кухарям. Аромат від приготованих ними страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки.