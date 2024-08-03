Не лише Борщ із Салом: які українські прізвища давали тим, хто любив поїсти

Таких прізвищ безліч

Кожне українське прізвище унікальне та неповторне. Їх давали людям залежно від матеріального стану чи роду діяльності, певних особливостей зовнішності чи рис характеру, місця проживання.

Деяким прізвища давали, якщо людина любила ту чи іншу страву, чи продукт. У роботі Юліана Редька "Сучасні українські прізвища" розповідається про такі родові імена.

Страв у наших предків було небагато, тому було легко помітити, якщо хтось виявляв інтерес до тієї чи іншої їжі. Серед найсмачніших прізвищ:

Бриндза;

Булка;

Варениця;

Галушка;

Гишка;

Грінка;

Затирка;

Каша;

Кваша;

Ковбаса;

Кулеша;

Лемішка;

Логаза;

Маслянка;

Паляниця;

Пастрома;

Сироватка;

Сметана;

Стиранка;

Тетірка (страва з муки або з сухарів);

Шпирка;

Юшка;

Балабан (вид хліба);

Борщ;

Бублик;

Будз;

Джур;

Калач;

Калдун;

Капусняк;

Коровай;

Квас;

Кисіль;

Книш;

Корж;

Куліш;

Малай;

Масло;

Молоко;

Налисник;

Пиріг;

Росол;

Рубець;

Сало;

Солод;

Толокно;

Шкварок.

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали людям, чиї предки дивували своїми кулінарними талантами та вміли дуже смачно готувати. Також ми розповідали, які прізвища давали людям, які дуже серйозно ставилися до фінансових питань та любили рахувати гроші.