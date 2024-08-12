Саламаха, Кулеба и Путря: вкусные украинские фамилии и что они означают

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Украинские фамилии – это уникальные лингвистические сокровища, несущие в себе закодированную историю рода, профессий предков, особенности местности, где они жили или даже происхождение. Каждая украинская фамилия – это своеобразный генетический код нации.

Сегодня "Телеграф" рассказывает, какие фамилии образовались от названий традиционных и вкусных украинских блюд. Значения некоторых из них уже потерялись в истории, однако носители таких родовых имен до сих пор проживают в Украине.

Саламаха

Фамилия "Саламаха" насчитывает около 1820 носителей по всей стране. Наибольшее количество людей с родовым именем проживают в Саратском районе Одесской области.

Фамилия происходит от староукраинского блюда — саламаха — это затирка из гречневой муки, или чесночный соус на масле (в разных областях по-разному).

Кулеба

Носителей фамилии "Кулеба" в Украине около 1100, среди них и Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины. Наибольшее количество людей с таким родовым именем проживает во Львове, а именно около двух сотен.

Фамилия происходит от названия вкусного блюда – кулеба – пшенная каша, которую затирают салом с луком и чесноком.

Другое, более распространенное название этого блюда – кулиш. И с такой вкусной фамилией в Украине проживает как минимум 11000 человек.

К слову, кулиш/кулебу часто готовили казаки. Блюдо простое в приготовлении в полевых условиях и не требует особых навыков. И сейчас на многих современных фестивалях и массовых праздниках готовят казацкий кулиш, которым угощают посетителей мероприятий.

Путря

Фамилия "Путря" менее распространена, чем предыдущие. Однако известно о, по меньшей мере, 800 ее носителях в современной Украине.

Наибольшее количество людей с таким родовым именем проживают в Харьковском районе одноименной области – около 60 человек.

Фамилия происходит от блюда, которое готовится из ячменной крупы.

К слову, Александра Путря – гениальная художница, начавшая рисовать шедевры уже с трех лет. Ее картины поражают своим мастерством и выразительностью.

Дзяма

Фамилия "Дзяма" довольно редкая, в современной Украине всего около 150 носителей. Наиболее распространена на западе страны.

Родовое имя происходит от названия традиционного закарпатского блюда, которое здесь готовят на Пасху. Основным ингредиентом дзямы является шовдар — копченый свиной окорок.

Беца

Фамилия "Беца" насчитывает около 900 носителей и также наиболее распространена на западе страны.

Происходит от названия блюда, которое большинство украинцев прекрасно знают. Беца – это огромный картофельный дерун. По факту, разница только в размерах. Если драники это небольшие картофельные оладьи, то беца может достигать 25 см в диаметре.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, какие украинские фамилии возникли еще во времена язычества. Некоторые из них настолько редки, что их носит только один человек в стране.