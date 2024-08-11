Такі прізвища давали тим, хто має багато грошей: перевірте, чи були багатії у вас у роду

Усього налічується близько 30 таких родових імен

Українські прізвища несуть багату історію життя наших предків. Найчастіше саме за родовим ім’ям можна дізнатися про їх захоплення, рід діяльності, звички, характер і навіть фінансовий стан.

Відомий мовознавець Юрій Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" наводить приклади родових імен, які давали лише багатим людям. При цьому не завжди одразу можна зрозуміти, що ці прізвища якимось чином могли бути пов’язані з грошима та багатством.

Своєю чергою мовознавець наголосив, що деякі українські прізвища вказують на розшарування тогочасного суспільства. Тобто про поділ на бідних та багатих.

Повний перелік:

Багач (Багач). Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільш поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Дука — синонім слова "багатий". Від нього утворилося прізвище Дученка.

Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.

Кармазін. Як стверджує мовознавець, прізвище походить від назви дорогого іноземного, швидше за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.

Фалендиш – ще одне прізвище, пов’язане із володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.

Знати – таке прізвище отримували представники знаті.

Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, які стали прізвищами.

Мостіпан та Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім теж стали прізвищами.

Панич, Панчик, Панік, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" та свідчили про статус та багатство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища раніше давали лише дуже бідним людям.