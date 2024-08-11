Такі прізвища давали тим, хто має багато грошей: перевірте, чи були багатії у вас у роду
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Усього налічується близько 30 таких родових імен
Українські прізвища несуть багату історію життя наших предків. Найчастіше саме за родовим ім’ям можна дізнатися про їх захоплення, рід діяльності, звички, характер і навіть фінансовий стан.
Відомий мовознавець Юрій Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" наводить приклади родових імен, які давали лише багатим людям. При цьому не завжди одразу можна зрозуміти, що ці прізвища якимось чином могли бути пов’язані з грошима та багатством.
Своєю чергою мовознавець наголосив, що деякі українські прізвища вказують на розшарування тогочасного суспільства. Тобто про поділ на бідних та багатих.
Повний перелік:
- Багач (Багач). Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільш поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
- Дука — синонім слова "багатий". Від нього утворилося прізвище Дученка.
- Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.
- Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.
- Кармазін. Як стверджує мовознавець, прізвище походить від назви дорогого іноземного, швидше за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.
- Фалендиш – ще одне прізвище, пов’язане із володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.
- Знати – таке прізвище отримували представники знаті.
- Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, які стали прізвищами.
- Мостіпан та Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім теж стали прізвищами.
- Панич, Панчик, Панік, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" та свідчили про статус та багатство.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища раніше давали лише дуже бідним людям.