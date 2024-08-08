Прізвища-загадки: які стародавні ремесла залишили слід в родових іменах українців (список і значення)

Їхні значення здивують сучасних українців

Українські прізвища — це справжня скарбниця історії нашого народу. Вони розповідають про походження родів, смаки наших предків та їхні професії. Особливо цікавими для дослідників є прізвища, що походять від давніх ремесел.

Редакція "Телеграфу" вирішила заглибитися у це питання та склала унікальний перелік українських прізвищ, які беруть свій початок від старовинних професій. У своїй роботі ми спиралися на дослідження відомого мовознавця Юліана Редька, викладені у його праці "Сучасні українські прізвища".

Деякі з цих ремесел вже давно канули в лету, а значення інших може здивувати сучасного українця. Цей перелік родових імен не лише розкриє таємниці вашого родоводу, але й допоможе краще зрозуміти багату історію українського ремісництва.

Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом

Лимар — ремісник, який виготовляв ремінні обладунки

Бондар – майстер з виготовлення діжок, дерев’яних відер тощо

Шкляр або Скляр — ремісник, який вставляв шибки

Ситар — майстер, який виготовляв сита та решета

Шніцер або Сніцар — майстер, який різьбив по дереву

Стельмах — майстер, який робив і правил вози, сани

Кушнір — той, хто робив хутро зі шкіри та шив хутряні вироби

Ретізник — майстер, який виготовляв ланцюги

Гармаш — майстер, який виробляв та обслуговував гармати

Гутник — майстер, який виготовляв посуд та інші предмети зі скла

Крім того, нам вдалося з'ясувати, що деякі прізвища ймовірно пішли від жартівливих прізвиськ, які давали дотепні українці різним ремісникам.

Короцюпенко — також той, хто працював з деревом

Кірколуп — той, хто заробляв на життя важкою працею у шахтах

Мукосієнко — мельник

Тягнишкіра — швець

Дубогризенко — майстер, що працював по дереву

Міняйло — так називали того, хто був пов'язаний з торгівлею

Богомаз — іконописець

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ваші предки можуть бути поляками, румунами чи угорцями, якщо маєте таке прізвище. У списку багато поширених родових імен сучасної України.