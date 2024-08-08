Прізвища-загадки: які стародавні ремесла залишили слід в родових іменах українців (список і значення)
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Їхні значення здивують сучасних українців
Українські прізвища — це справжня скарбниця історії нашого народу. Вони розповідають про походження родів, смаки наших предків та їхні професії. Особливо цікавими для дослідників є прізвища, що походять від давніх ремесел.
Редакція "Телеграфу" вирішила заглибитися у це питання та склала унікальний перелік українських прізвищ, які беруть свій початок від старовинних професій. У своїй роботі ми спиралися на дослідження відомого мовознавця Юліана Редька, викладені у його праці "Сучасні українські прізвища".
Деякі з цих ремесел вже давно канули в лету, а значення інших може здивувати сучасного українця. Цей перелік родових імен не лише розкриє таємниці вашого родоводу, але й допоможе краще зрозуміти багату історію українського ремісництва.
- Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом
- Лимар — ремісник, який виготовляв ремінні обладунки
- Бондар – майстер з виготовлення діжок, дерев’яних відер тощо
- Шкляр або Скляр — ремісник, який вставляв шибки
- Ситар — майстер, який виготовляв сита та решета
- Шніцер або Сніцар — майстер, який різьбив по дереву
- Стельмах — майстер, який робив і правил вози, сани
- Кушнір — той, хто робив хутро зі шкіри та шив хутряні вироби
- Ретізник — майстер, який виготовляв ланцюги
- Гармаш — майстер, який виробляв та обслуговував гармати
- Гутник — майстер, який виготовляв посуд та інші предмети зі скла
Крім того, нам вдалося з'ясувати, що деякі прізвища ймовірно пішли від жартівливих прізвиськ, які давали дотепні українці різним ремісникам.
- Короцюпенко — також той, хто працював з деревом
- Кірколуп — той, хто заробляв на життя важкою працею у шахтах
- Мукосієнко — мельник
- Тягнишкіра — швець
- Дубогризенко — майстер, що працював по дереву
- Міняйло — так називали того, хто був пов'язаний з торгівлею
- Богомаз — іконописець
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ваші предки можуть бути поляками, румунами чи угорцями, якщо маєте таке прізвище. У списку багато поширених родових імен сучасної України.