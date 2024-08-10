Рус

Чому можуть забрати субсидію: поширені причини

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Субсидія дозволяє зекономити на комуналці Новина оновлена 10 серпня 2024, 08:50
Субсидія дозволяє зекономити на комуналці. Фото freepik.com

Втрата субсидії — відчутний удар по гаманцю

В Україні сума наданої субсидії передусім залежить від рівня доходу заявника, членів його родини та домогосподарства. Якщо в заяві або декларації отримувач субсидії надав неправдиві дані, що вплинули на право надання або суму — її заберуть.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла юристка Юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталія Василюк. Вона також нагадала, що субсидію припиняють надавати якщо:

  • послуги, на які вона отримувалась, не надаються
  • якщо був борг і договір на його реструктуризацію, а заявник не виконує зобов'язання
  • при вказанні невірних даних,
  • якщо громадянин не повідомив в ПФУ про особливі обставини протягом 30 днів. Телеграф" розповідав, що мова про зміни у складі родини, кількості та складі зареєстрованих, отримання доходу тощо.
  • в разі переїзду
  • в разі смерті одинокого заявника
  • за власним бажанням заявника.

Субсидію припинити можуть будь-коли, якщо перевірка виявила порушення. Припиняється нарахування з місяця, слідуючого за місяцем виявлення порушення. Надміру виплачену суму можуть стягнути.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну субсидії після зміни тарифів. Виплати зростатимуть автоматично.

Теги:
#Субсидія #Субсидії