Чому можуть забрати субсидію: поширені причини
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Втрата субсидії — відчутний удар по гаманцю
В Україні сума наданої субсидії передусім залежить від рівня доходу заявника, членів його родини та домогосподарства. Якщо в заяві або декларації отримувач субсидії надав неправдиві дані, що вплинули на право надання або суму — її заберуть.
Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла юристка Юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталія Василюк. Вона також нагадала, що субсидію припиняють надавати якщо:
- послуги, на які вона отримувалась, не надаються
- якщо був борг і договір на його реструктуризацію, а заявник не виконує зобов'язання
- при вказанні невірних даних,
- якщо громадянин не повідомив в ПФУ про особливі обставини протягом 30 днів. Телеграф" розповідав, що мова про зміни у складі родини, кількості та складі зареєстрованих, отримання доходу тощо.
- в разі переїзду
- в разі смерті одинокого заявника
- за власним бажанням заявника.
Субсидію припинити можуть будь-коли, якщо перевірка виявила порушення. Припиняється нарахування з місяця, слідуючого за місяцем виявлення порушення. Надміру виплачену суму можуть стягнути.
Раніше "Телеграф" розповідав про зміну субсидії після зміни тарифів. Виплати зростатимуть автоматично.