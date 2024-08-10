Чому можуть забрати субсидію: поширені причини

Втрата субсидії — відчутний удар по гаманцю

В Україні сума наданої субсидії передусім залежить від рівня доходу заявника, членів його родини та домогосподарства. Якщо в заяві або декларації отримувач субсидії надав неправдиві дані, що вплинули на право надання або суму — її заберуть.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла юристка Юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталія Василюк. Вона також нагадала, що субсидію припиняють надавати якщо:

послуги, на які вона отримувалась, не надаються

якщо був борг і договір на його реструктуризацію, а заявник не виконує зобов'язання

при вказанні невірних даних,

якщо громадянин не повідомив в ПФУ про особливі обставини протягом 30 днів. Телеграф" розповідав, що мова про зміни у складі родини, кількості та складі зареєстрованих, отримання доходу тощо.

в разі переїзду

в разі смерті одинокого заявника

за власним бажанням заявника.

Субсидію припинити можуть будь-коли, якщо перевірка виявила порушення. Припиняється нарахування з місяця, слідуючого за місяцем виявлення порушення. Надміру виплачену суму можуть стягнути.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну субсидії після зміни тарифів. Виплати зростатимуть автоматично.