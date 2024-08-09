Субсидію можна оформити в ЦНАП: покрокова інструкція

Подати документи можна особисто чи через інтернет

Субсидії на оплату комунальних послуг призначаються у Пенсійному фонді України. Але подати заяву на такий вид допомоги можна через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як це зробити та які потрібні документи розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай. Подробиці вона озвучила у коментарі для РБК-України.

Для оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, за словами Наталії Шамрай, необхідно особисто звернутися до ЦНАПу. Ще один варіант — поштове відправлення. Також можна подати документи через веб-портал Пенсійного фонду України.

Перелік необхідних документів:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

у поодиноких випадках подаються додаткові документи.

До слова, більшості одержувачів субсидії на наступний період вони нараховуватимуться автоматично. Але про зміну рівня доходів чи склад родини слід повідомити ПФУ. Важливо також пам’ятати, що субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість із оплати комуналки.

Раніше "Телеграф" розповів, які прибутки впливають на субсидію, а які ні.