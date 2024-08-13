Субсидия для ВПЛ: какие есть особенности
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Сумма субсидии зависит от доходов
Украинцы сейчас получают жилищные субсидии неотапливаемого сезона. Если человек является внутренне перемещенным лицом, он может претендовать на такой вид помощи от государства. Для этого регистрация в месте жительства не требуется.
Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, не требуется договор аренды. Подтверждением проживания на этом месте является справка о взятии на учет внутри перемещенного лица с указанным адресом. Копия справки предоставляется вместе с документами.
Оформить можно документы там же где и всем остальным — в отделениях Пенсионного фонда, ЦНАПах, уполномоченных территориальных советов или воспользовавшись онлайн инструментами, например, подачей на портале Пенсионного фонда или на портале "Дия".
Сумма выплачиваемой помощи рассчитывается исключительно с доходов тех лиц, которые проживают в домохозяйстве и членов их семей. Отметим, что помощь для ВПЛ, выплачиваемая государством, в перечень доходов не входит.
Важно знать, что получать субсидию можно только по одному адресу. Если ВПЛ получали субсидию по месту регистрации, то сначала нужно подать заявление о прекращении выплаты субсидии по предварительному адресу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть особенности подачи документов на получение субсидии через ЦНАП. Это делается лично.