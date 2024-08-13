Субсидия для ВПЛ: какие есть особенности

Сумма субсидии зависит от доходов

Украинцы сейчас получают жилищные субсидии неотапливаемого сезона. Если человек является внутренне перемещенным лицом, он может претендовать на такой вид помощи от государства. Для этого регистрация в месте жительства не требуется.

Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, не требуется договор аренды. Подтверждением проживания на этом месте является справка о взятии на учет внутри перемещенного лица с указанным адресом. Копия справки предоставляется вместе с документами.

Оформить можно документы там же где и всем остальным — в отделениях Пенсионного фонда, ЦНАПах, уполномоченных территориальных советов или воспользовавшись онлайн инструментами, например, подачей на портале Пенсионного фонда или на портале "Дия".

Сумма выплачиваемой помощи рассчитывается исключительно с доходов тех лиц, которые проживают в домохозяйстве и членов их семей. Отметим, что помощь для ВПЛ, выплачиваемая государством, в перечень доходов не входит.

Важно знать, что получать субсидию можно только по одному адресу. Если ВПЛ получали субсидию по месту регистрации, то сначала нужно подать заявление о прекращении выплаты субсидии по предварительному адресу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть особенности подачи документов на получение субсидии через ЦНАП. Это делается лично.