Тарифи ростуть: як мінятиметься субсидія

Отримувачу не потрібно звертатися до ПФУ

Житлова субсидія покриває різницю між нарахованою сумою за послуги та обов'язково частиною плати домогосподарства. Її призначають за заявою на неопалювальний сезон з травня по вересень та опалювальний сезон з жовтня по квітень. В більшості випадків після закінчення сезону на наступний її продовжують автоматично. Це не єдиний автоматизований процес.

Розмір субсидії перераховується автоматично органами Пенсійного фонду при зміні тарифів на житлово-комунальні послуги. Якщо вартість комунальних послуг зросла, то розмір субсидії збільшується пропорційно. Наприклад, якщо тарифи зросли на 10%, то і розмір субсидії на ці послуги також збільшується на 10%.

Перерахунок субсидії відбувається з першого числа місяця, в якому відбулися зміни розміру плати за житлово-комунальні послуги. Виплата відбувається в наступному місяці за попередній.

Одержувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатися для перерахунку. Проте, якщо відбулися зміни в кількості, складі зареєстрованих, проживаючих чи їхніх родинах або в матеріальному стані, потрібно протягом 30 днів звернутися до ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потурбуватися про субсидію на зиму можна вже сьогодні. Якщо допомога буде призначена, навіть у нульовому розмірі, з приходом опалювального сезону суму перерахують.