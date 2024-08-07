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Тарифи ростуть: як мінятиметься субсидія

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Сума субсидії для кожної заяви індивідуальна Новина оновлена 07 серпня 2024, 09:36
Сума субсидії для кожної заяви індивідуальна. Фото Freepik

Отримувачу не потрібно звертатися до ПФУ

Житлова субсидія покриває різницю між нарахованою сумою за послуги та обов'язково частиною плати домогосподарства. Її призначають за заявою на неопалювальний сезон з травня по вересень та опалювальний сезон з жовтня по квітень. В більшості випадків після закінчення сезону на наступний її продовжують автоматично. Це не єдиний автоматизований процес.

Розмір субсидії перераховується автоматично органами Пенсійного фонду при зміні тарифів на житлово-комунальні послуги. Якщо вартість комунальних послуг зросла, то розмір субсидії збільшується пропорційно. Наприклад, якщо тарифи зросли на 10%, то і розмір субсидії на ці послуги також збільшується на 10%.

Перерахунок субсидії відбувається з першого числа місяця, в якому відбулися зміни розміру плати за житлово-комунальні послуги. Виплата відбувається в наступному місяці за попередній.

Одержувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатися для перерахунку. Проте, якщо відбулися зміни в кількості, складі зареєстрованих, проживаючих чи їхніх родинах або в матеріальному стані, потрібно протягом 30 днів звернутися до ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потурбуватися про субсидію на зиму можна вже сьогодні. Якщо допомога буде призначена, навіть у нульовому розмірі, з приходом опалювального сезону суму перерахують.

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