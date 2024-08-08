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Не приховуйте прибутки: які доходи впливають на субсидію, а які — ні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидію розраховують індивідуально Новина оновлена 08 серпня 2024, 09:15
Субсидію розраховують індивідуально. Фото Pixabay

Суму субсидії вираховують з доходів та кількості проживаючих

Для того, щоб отримувати субсидію на зиму, документи можна подавати вже зараз. Проте варто пам’ятати, що оцінюються різні доходи в різні періоди. Для призначення субсидій на опалювальний період, врахують перше півріччя 2024 року. Якщо подати раніше — більш ранні доходи.

Перелік прибутків, на які звертають увагу в Пенсійному фонді чималий. Для призначення житлових субсидій в Україні враховуються різні види доходів членів домогосподарств та їхніх родин. Основні категорії доходів:

  • Заробітна плата
  • Пенсії
  • Соціальні виплати — допомога по безробіттю, допомога на дітей-сиріт тощо.
  • Всі види стипендій, окрім соціальних, які, наприклад, надаються дітям-сиротам.
  • Грошові перекази, включно з переказами з-за кордону.
  • Дивіденди від цінних паперів та інші доходи, такі як оренда землі або продаж майна.

Крім того, до сукупного доходу також включаються аліменти, доходи від депозитів, а також одноразові виплати, такі як допомога при усиновленні.

Проте, деякі доходи не враховуються при розрахунку субсидій, такі як:

  • Грошове забезпечення військовослужбовців, якщо вони беруть участь у заходах забезпечення національної безпеки.
  • Доходи одного з подружжя, якщо обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості.
  • Доходи батьків студентів, які проживають у гуртожитках та отримують субсидію на кімнату.
  • Одноразові виплати, такі як допомога при народженні чи усиновленні дитини та винагорода жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня".
  • Державна допомога, яка включає тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину, допомогу особам, які доглядають за дитиною без встановленої інвалідності.
  • Соціальна допомога дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей.
  • Допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінюється субсидія зі зміною тарифів. Для перерахунку не потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

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