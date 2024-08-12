Отримати субсидію без стажу можна, але є нюанс: у ПФУ пояснили, хто може розраховувати на соцдопомогу

Її можуть отримувати не тільки власники оселі, а й люди, які орендують оселю

Громадяни, яким виповнилося 60 років, але вони не вийшли на пенсію, бо не мають необхідного страхового стажу, мають право звернутися за призначенням житлової субсидії. Проте існують конкретні умови.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України. Там зазначили, що людина, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, може отримати житлову субсидію від держави за кількох обставин.

"Така особа має не менш як 15 років страхового стажу та не менше ніж місяць протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії, отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, яка призначається органами соціального захисту населення", — пояснили в Пенсійному фонді.

Варто зазначити, що житлова субсидія — це адресна соціальна допомога від держави для громадян, які не мають можливості самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги. Водночас субсидію можуть отримувати не тільки власники оселі, а й люди, які орендують оселю.

Раніше "Телеграф" писав, чому можуть забрати субсидію. На це існує кілька причин.