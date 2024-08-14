Служитимуть не всі: хто із чоловіків не підлягає мобілізації

За певними сімейними обставинами, деяких громадян не можуть призвати до армії

Уряд України постійно вносить зміни до законодавства щодо мобілізації, враховуючи поточну ситуацію в країні та потреби Збройних Сил України. Останні зміни, внесені Законом №10449, розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову.

"Телеграф" розглянув, хто саме може розраховувати на відстрочку. Чоловіки віком до 25 та понад 60 років, як правило, не підлягають призову.

Крім того, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною. Хто ще не підлягає мобілізації:

особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів та ті, хто визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я, звільняються від мобілізації.

За сімейними обставинами не призивають до армії:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батько-одинак, який самостійно виховує дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки — опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження).

особи, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки — усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

чоловіки, які доглядають за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які потребують постійного догляду;

чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна; ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці.

Крім цього, чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, теж можуть не мобілізувати. До близьких родичів належать дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Право на відстрочку мають:

працівники критично важливих підприємств, народні депутати та інші категорії державних службовців можуть отримати відстрочку;

студенти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі).

Раніше "Телеграф" писав, які студенти не мають право на відстрочку. Призову на військову службу не підлягають ті, хто здобуває денну або дуальну форму освіти.