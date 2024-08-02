Відстрочка від мобілізації: хто не підлягає призиву під час мобілізації, список

Закон встановлює чіткий список

Військова служба – це обов’язок кожного громадянина призовного віку. Проте чинне законодавство передбачає відстрочку для певних категорій військовозобов’язаних.

Відстрочення передбачається статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там прописаний чіткий перелік, коли людину не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Зокрема, не підлягають призову військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

якщо вони заброньовані на період мобілізації та воєнного часу та перебувають на спеціальному військовому обліку;

визнані особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки з неповнолітніми дітьми, якщо другий батько помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або з певними тяжкими захворюваннями;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітній з інвалідністю І чи ІІ групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

особи, зайняті постійним доглядом за хворими членами сім’ї,

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

мають дружину (дружина) з-поміж осіб з інвалідністю І або ІІ групи, а також з інвалідністю ІІІ групи внаслідок певних захворювань;

особи, у яких один із батьків з інвалідністю І або ІІ групи або один з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за ними;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

нардепи, працівники судової системи, Уповноважений ВР України з прав людини, члени Рахункової палати, інших державних та дипломатичних органів;

певні категорії держслужбовців та інші військовозобов’язані чи окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Заклику також не підлягають:

ті, хто здобуває освіту на денній або дуальній формі;

певні працівники закладів освіти;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції або під час збройної агресії РФ;

члени сімей осіб, яким посмертно надано звання Герой України.

Також не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку. Вони можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Не можна також призвати військовозобов’язаних з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням із полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Раніше ми розповідали, чи дійсно з 1 серпня змінилися правила відстрочення. Також "Телеграф" писав, чи потрібно проходити ВЛК під час відстрочки.