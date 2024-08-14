Служить будут не все: кто из мужчин не подлежит мобилизации

По определенным семейным обстоятельствам некоторых граждан не могут призвать в армию

Правительство Украины постоянно вносит изменения в законодательство по мобилизации, учитывая текущую ситуацию в стране и потребности Вооруженных сил Украины. Последние изменения, внесенные Законом №10449, расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

"Телеграф" рассмотрел, кто именно может рассчитывать на отсрочку. Мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной. Кто еще не подлежит мобилизации:

лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к воинской службы по состоянию здоровья, освобождаются от мобилизации.

По семейным обстоятельствам не призывают в армию:

мужчины, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родитель-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

мужчины — опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения).

лица, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

мужчины, ухаживающие за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины, имеющие жену с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособный; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, женщина или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Кроме этого, мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, тоже могут не мобилизовать. К близким родственникам принадлежат жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Право на отсрочку имеют:

работники критически важных предприятий, народные депутаты и другие категории государственных служащих могут получить отсрочку;

студенты, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).

Ранее "Телеграф" писал, какие студенты не имеют право на отсрочку. Призову на военную службу не подлежат получающие дневную или дуальную форму образования.