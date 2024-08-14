Укр

Служить будут не все: кто из мужчин не подлежит мобилизации

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 14 августа 2024, 09:31
Мобилизация в Украине. Фото armyinform.com.ua

По определенным семейным обстоятельствам некоторых граждан не могут призвать в армию

Правительство Украины постоянно вносит изменения в законодательство по мобилизации, учитывая текущую ситуацию в стране и потребности Вооруженных сил Украины. Последние изменения, внесенные Законом №10449, расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

"Телеграф" рассмотрел, кто именно может рассчитывать на отсрочку. Мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной. Кто еще не подлежит мобилизации:

  • лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к воинской службы по состоянию здоровья, освобождаются от мобилизации.

По семейным обстоятельствам не призывают в армию:

  • мужчины, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
  • родитель-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
  • мужчины — опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения).
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • мужчины, ухаживающие за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающиеся в постоянном уходе;
  • мужчины, имеющие жену с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны человека с инвалидностью, который недееспособный; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;
  • один из супругов, женщина или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Кроме этого, мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, тоже могут не мобилизовать. К близким родственникам принадлежат жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Право на отсрочку имеют:

  • работники критически важных предприятий, народные депутаты и другие категории государственных служащих могут получить отсрочку;
  • студенты, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).

Ранее "Телеграф" писал, какие студенты не имеют право на отсрочку. Призову на военную службу не подлежат получающие дневную или дуальную форму образования.

Теги:
#Инвалидность #Мобилизация #отсрочка #Опекунство #Студенти