Сонечко пригріє: коли у Києві буде найтепліше цього тижня

Синоптики дали прогноз

Після хмарного понеділка та вівторка, 12-13 серпня, у столиці України зафіксувалась сонячна погода. Хоча іноді на небі плаватимуть хмари.

В останні дні робочого тижня не передбачається дощів, а температура трохи підвищиться і місцями вдень сягатиме максимальних +26 градусів. Про це мовиться у прогнозі в ресурсі Sinoptik.

Перша половина середи, 14 серпня, очікується ясною, але вже в обід на небо набіжать хмари. Вдень повітря прогріється до +24 градусів, а вночі стовпчики зафіксувались біля +14 градусів. Пориви вітру не перевищать легких 1 м/с.

Протягом четверга, 15 серпня, триматиметься також сонячна погода. Денна температура підвищиться до +26 градусів, а вночі опуститься до +15 градусів. Сила вітру не сягне вище легких 1 м/с.

Останній день робочого тижня, 16 серпня, прогнозується для містян також ясним. Стовпчики термометрів вдень сягнуть +25 градусів. Вночі показники впадуть до +17 градусів. У п'ятницю передбачається штиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня. За їх словами у більшість регіонів повертається спека, однак одному пощастить з дощами.