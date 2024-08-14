Солнышко пригреет: когда в Киеве будет теплее всего на этой неделе

Синоптики дали прогноз

После облачного понедельника и вторника, 12-13 августа, в столице Украины зафиксировалась солнечная погода. Хотя иногда на небе будут плавать тучи.

В последние дни рабочей недели не ожидается дождей, а температура немного повысится и местами днем будет достигать максимальных +26 градусов. Об этом говорится в прогнозе ресурса Sinoptik.

Первая половина среды, 14 августа, ожидается ясной, но уже в обед на небо набегут тучи. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью столбики зафиксировались около +14 градусов. Порывы ветра не превысят легких 1 м/с.

В течение четверга, 15 августа, будет держаться также солнечная погода. Дневная температура повысится до +26 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Сила ветра не превысит легких 1 м/с.

Последний день рабочей недели, 16 августа, прогнозируется для горожан также ясным. Столбики термометров днем достигнут +25 градусов. Ночью показатели упадут до 17 градусов. В пятницу предполагается штиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца недели. По их словам, в большинство регионов возвращается жара, однако одному повезет с дождями.