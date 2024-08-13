Температура знову поповзе вгору: наскільки прогріється повітря в Києві в ці дні

Сильних вітрів не очікується

У столиці України зафіксувалась прохолодна погода, але температура у місті протягом цих трьох днів підвищуватиметься. Денні показники коливатимуться в межах +22…25 градусів.

Згідно з даними сайту Sinoptik, у місті також триматиметься хмарність. Дощів цими днями не передбачається.

Вівторок, 13 серпня, буде хмарним. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура підвищиться до +22 градусів, а вночі опустилась до +16 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Наступного дня, 14 серпня, очікується переважно ясна погода, хоча інколи плаватимуть хмари. Температура повітря у денний час виросте до +24 градусів. Вночі має охолонути до +14 градусів. Потужність вітру коливатиметься в межах штилю-легких 1 м/с.

Четвер, 15 серпня, також принесе хмарність, але ввечері передбачається ясне небо. Дощів не очікується. Денна температура сягатиме +25 градусів, а вночі прогнозується до +17 градусів. Максимальна сила вітру складатиме легкі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спочатку Україною пронесеться прохолода, однак після неї буде спека. Детальний прогноз погоди на серпень дав відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.