Украинцам объяснили, можно ли обжаловать штраф от ТЦК

Для этого нужны законные основания

Срок обновления военно-учетных данных завершился еще 16 июля. Нередко граждане, обновившие свои данные с помощью мобильного приложения "Резерв+", получают штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Можно ли обжаловать такой штраф, рассказал юрист практики уголовного права юридической компании "Ader Haber" Богдан Врублевский. По его словам, для начала следует обратить внимание на основания наложения штрафов, поскольку от этого зависит, возможно ли их обжаловать в суде.

Например, гражданин обновил свои данные в мобильном приложении "Резерв+" и получил уведомление о необходимости лично явиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для уточнения информации. Однако прибыв по вызову, он узнал, что его данные отсутствуют в базе ТЦК и на него уже был наложен штраф.

В противном случае военнообязанный, потерявший свой военный билет, воспользовался приложением "Резерв+" для обновления данных. Тем не менее при посещении ТЦК он также получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Чтобы оспорить подобное решение, следует обращать внимание на:

Ненадлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении в ТЦК. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая человека возможности высказать свою позицию, предоставить доказательства в свою пользу и воспользоваться помощью адвоката.

Необоснованность и неправильная сборка. Нередко руководители ТЦК ограничиваются общим перечнем нарушений законодательства, не предоставляя конкретных доказательств вины гражданина. Также встречаются случаи, когда в постановлении неправильно указаны нормы закона, якобы нарушившего лицо. Например, вместо четкой ссылки на конкретный пункт или часть статьи указывается только общая статья КУоАП.

Еще одним основанием для обжалования постановления ТЦК может стать превышение сроков привлечения к административной ответственности. Часто случается, что штрафы налагаются за нарушения, совершенные значительно раньше, чем был составлен протокол. Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание за определенные правонарушения может быть наложено в течение ограниченного периода времени. Если этот срок истек, постановление ТЦК является незаконным и подлежит отмене. Поэтому военнообязанным следует внимательно проверять дату совершения правонарушения, указанную в постановлении, и сравнивать ее с датой составления протокола.

Юрист отмечает, если вы обнаружили в постановлении ТЦК о наложении штрафа нарушение закона (например, отсутствие доказательств, неправильное указание правовых норм, превышение сроков), такое решение можно обжаловать в суде. Для этого необходимо подать административный иск в течение десяти дней с момента получения постановления. В иске следует четко указать, какие именно законы были нарушены при вынесении этого решения. Если вы пропустили этот срок по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), его можно восстановить в судебном порядке.

Обжаловать несправедливые штрафы следует, поскольку их игнорирование может привести к дальнейшим неприятностям, таким как обращение в полицию и объявление в розыск.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обновить военно-учетные данные в августе и чем это грозит. Есть большой шанс нарваться на штраф.