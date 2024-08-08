Чи можна оновити військово-облікові дані у серпні і чим це загрожує

Воєнний стан і мобілізація подовжені до 9 листопада 2024 року

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, до 16 липня поточного року оновити свої дані мали військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Оновити дані можна і в серпні, проте є великий шанс нарватися на штраф.

Так, закон встановив чітку дату, до якої було необхідно оновити дані в ТЦК, ЦНАПі або ж через застосунок "Резерв+". Мова йшла про 16 липня. Тобто до цієї дати оновити дані можна було без будь-якої загрози штрафу.

Проте після 16 липня військовозобов’язаним чоловікам та жінкам загрожує адміністративна відповідальність.

У випадку першого порушення передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачені за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, до них можуть застосувати тимчасове обмеження на право керування автомобілем (за рішенням суду).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про обмеження ухилянтів у керуванні авто. Стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК.