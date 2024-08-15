Правий — це про напрямок: як правильно сказати українською "вы правы"

Найпоширеніші варіанти фраз замість "правого"

У російській мові вираз "быть правым" часто використовується для позначення ситуації, коли чиясь думка, позиція чи дії виявляються правильними або обґрунтованими. Й одним із викликів для тих, хто вивчає українську або прагне покращити своє мовлення, є правильний переклад поширеного російського виразу.

Отже, саме слово "правий" в українській мові означає той, що протилежний лівому. Тобто, права рука, око, нога. Або ж той, що знаходиться з правого боку, тобто праворуч, коли йдеться про напрямок. А для фрази "быть правим" є три українські відповідники, залежно від їхнього значення та вживання.

Мати рацію

Це найпоширеніший і найуніверсальніший варіант. За "Словником української мови" в 11 томах, "рація" означає "підстава, основа, резон". Приклад: "Виявилося, що він мав рацію щодо цього питання".

Ваша думка слушна

Цей вираз є ще одним способом висловити згоду з чиєюсь думкою або визнати її правильність. "Словник української мови" визначає "слушний" як "правильний, розумний, доречний". Приклад: "Ваша думка слушна щодо необхідності змін у цьому питанні".

Ваша правда

Цей вираз часто використовується в розмовній мові для визнання чиєїсь правоти. "Фразеологічний словник української мови" подає цей вираз як усталений. Приклад: "Ви мали сумніви щодо цього рішення, і тепер я бачу – ваша правда".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "подходящий" українською. Це слово теж потрібно перекладати залежно від його значення.