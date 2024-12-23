Грудневе аномальне тепло продовжується, що чекати від погоди найближчими днями

Найхолодніше буде в Карпатах

Упродовж тижня очікується мінлива погода. Можливі опади та поривчастий вітер. А в деяких областях температура повітря буде до +11.

Таким прогнозом поділився синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, де будуть опади та яка температура повітря.

Синоптик написав, що найбільш нестійка погода очікується у південній половині країни. Адже там пройдуть помірні, часом значні опади у супроводі сильного вітру.

Погода в Україні 23 грудня

У понеділок, 23 грудня, на Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях -4…+1, на решті території 0…+5, вдень повітря прогріється до +1…+7, у південній частині та у Криму +6…+11 градусів тепла.

Погода в Україні 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, дощі та мокрий сніг очікуються у західних та місцями північних областях, на решті території України без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1, на півдні до +5; вдень повітря прогріється до +2…+8, у південній частині та у Криму +7…+12. У західних областях протягом доби -2…+3, у Карпатах -1…-6 морозу.

Погода в Україні 25 грудня

У середу, 25 грудня, у західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні окремі пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3, на півдні до +7; вдень повітря прогріється до +2…+8, у Криму +7…+12. У Карпатській регіоні протягом доби -2…-7 морозу.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україну накриють снігопади. І якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи чекати українцям на морози на ці свята.