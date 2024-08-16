ПЦУ пропонує діалог без умов, а УПЦ мовчить: що не так із закликом Епіфанія до Онуфрія

Сьогодні УПЦ на чолі з метрополитом Онуфрієм не виявляє жодної зацікавленості у переговорах

На тлі заклику предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епифанія до предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія можна сказати, що УПЦ не виявляє жодної ініціативи до спільної розмови. Водночас ПЦУ відкрито для переговорів без попередніх умов.

Про це "Телеграфу" розповів священнослужитель та громадський діяч Георгій Коваленко. За його словами, УПЦ пропонує шукати формат і досягати домовленостей, але УПЦ на чолі з Онуфрієм не показує свої ініціативи та бажання до розмови.

"Я не знаю позицію УПЦ. Я свідок ПЦУ і не спілкуюся з митрополитом Онуфрієм. Я не знаю його позицію. Єдине, що я бачу — чергову продемонстровану добру волю з боку Православної Церкви України, черговий заклик до переговорів. І поки що ми бачимо чергову мовчанку з боку УПЦ, яка весь цей час і всю цю історію навколо надання Томаса Православній Церкві України відмовлялася від будь-якого діалогу та конструктивних переговорів", — сказав Коваленко.

Він пояснив, що за цей час жодних відповідних комісій не створено, не проведено зустрічі, жодних офіційних заяв та пропозицій діалогу немає. ПЦУ вкотре показує, що вона готова вести діалог без будь-яких попередніх умов.

Співрозмовник також сказав, що у церковному житті нічого не змінилося, а ось у державному — тривають дискусії щодо законопроєкту про заборону зв’язку з релігійними центрами країни-агресора. Навколо цього йдуть діалоги.

"Позицію ПЦУ вже декларовано. Вона відкрита для діалогу без будь-яких попередніх умов. Позиція УПЦ невідома ні щодо цього діалогу, ні щодо розриву з керівником церкви країни-агресора. Жодного офіційного документа, який би вказував на наявність такого розриву, немає. Жодного офіційного документа, який би підтвердив розрив Української Православної Церкви Московського Патріархату, на сьогодні не існує", — пояснив священнослужитель.

Георгій Коваленко наголосив, що ПЦУ відкрита до Української православної церкви, саме українською, яка не на зв’язку з Москвою, щоб вести діалог.

"А законодавці зараз займаються тим, що намагаються заборонити зв'язок будь-якої релігійної організації в Україні з релігійними центрами в країні-агресорі, що захищає національну безпеку. Це не питання свободи совісті. Це питання адміністративних стягнень, які заборонені зараз для бізнесу, для політичних партій, у сфері видавництва книг чи їхнього ввезення. Це історія у різних сферах. Так само це має статися зрозумілим способом і для держави в релігійній сфері. Це одна історія, яка стосується законопроєкту", — підкреслює він.

Друга історія, за його словами, ще з 2018 року Вселенський Патріарх запрошував до участі у Соборі УПЦ. Після визнання православної церкви в Україні вона теж неодноразово зверталася до УПЦ з пропозиціями вести діалог. Єдиний раз у травні 2022 року УПЦ виставляла умови. Умови вже заздалегідь не було прийнято.

"У черговий раз УПЦ пропонує без жодних умов поговорити. Ми пропонуємо діалог. Давайте розпочинати діалог. Між представниками, між комісіями. Давайте будемо шукати формат. Давайте будемо, як у 2008 році. Тоді діалог був. Тоді це називали підготовкою до діалогу. Але зустрічі були. У Лаврі були зустрічі", — сказав співрозмовник "Телеграфа".

Тобто раніше такий формат був, але потім його успішно знищили. Сьогодні УПЦ на чолі з метрополітом Онуфрієм не виявляє жодної зацікавленості, жодної активності. До того ж і не відповідає на жодні пропозиції до діалогу.

"Фактично, у форматі очікування. Очікування чогось? Це кожен має здогадатися сам — чого чекає УПЦ Московського Патріархату, який не розривається з Московським Патріархатом", — резюмував священнослужитель.

Що було раніше

15 серпня стало відомо, що митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав до діалогу щодо єднання предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. У своєму зверненні він сказав, що хоче піти на розмову.

"У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно сподіваючись на Її заступництво, спрямування та допомогу у будь-якій добрій справі, бажаю відновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства та вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага та утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від спроб спотворити її — невідкладно розпочати діалог", — йдеться у зверненні Епіфанія.

Зазначається, що канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом, зокрема, визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності як одна та єдина Помісна Православна Церква.

"Однак з великою скорботою та болем ми всі є свідками того, що насамперед через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованої до них, і не виконала цього обов’язку — бути єдиними. Але й серед українських православних, хто ще не перебуває в сім’ї Православної Церкви України, зростає кількість охочих досягти цієї єдності", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповідав "Телеграфу", як Онуфрій відмовився очолити ПЦУ.