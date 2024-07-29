Кирило благословив на війну. Я це засуджую: нардеп-іподиякон УПЦ (МП) несподівано видав базу

Він розповів про відносини УПЦ з РПЦ

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) благословив російських військових на війну проти України. Він підтримує вбивства українських громадян.

Про це колишній член фракції "Слуга народу" народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно став іподияконом УПЦ (МП), заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу": "І в УПЦ були зрадники": нардеп Дмитрук про зв’язки з Москвою, Порошенка та своє ставлення до патріарха Кирила".

"Патріарх Кирило благословив на війну. На війну з нами, з українцями. Тому як українець, як патріот своєї країни, я не можу це сприйняти. Це крапка. Сьогодні російські військові вбивають громадян України. Вони на нас напали. І це підтримує патріарх Кирило. Як я, як свідомий громадянин, як народний депутат України, обраний українським народом, можу підтримати його дії? Як? Це неможливо", — зазначив нардеп.

За його словами, сьогодні УПЦ не має ніякого спілкування з РПЦ. Нардеп також наголосив, що прихожани УПЦ не можуть підтримати вбивство людей.

"Ми не можемо благословляти вбивство людей. Ми не можемо підтримувати подібні ситуації взагалі. Це речі, які ніяк не пов'язані з вірою. Засудження… ви хочете… Звичайно я це засуджую, — підкреслив Дмитрук.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на керівника РПЦ патріарха Кирила (Володимира Гундяєва). СБУ повідомила йому про підозру.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Гундяєв одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.