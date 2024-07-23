В Раді блокують трибуну: хто і чому не хоче забороняти УПЦ МП в Україні

Робота в парламенті заблокована до серпня

Народні депутати повідомили, що у "Слузі народу" (СН) відмовились вносити до порядку денного законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, що повʼязані з Росією.

"Колеги по Раді заявили, що після двох перших голосувань про продовження воєнного стану та мобілізації вони будуть блокувати трибуну. Через відмову коаліції ставити закон про московську церкву", — написав у своєму Телеграм каналі Ярослав Железняк, депутат від фракції "Голос".

За інформацією "Телеграфу", таке рішення було прийнято керівництвом монобільшості — Давидом Арахамією та Андрієм Мотовиловцем. Одна з причин — шантаж з боку депутатів, які є прихильниками УПЦ МП.

Джерела у фракції називають головним лобістом московської церкви депутата СН Артема Культенка. Також він є дияконом УПЦ МП.

"Він є заступником Арахамії та має свою групу. По факту шантажує, що ці депутати не будуть давати голоси за закони", — розповідає співрозмовник у СН "Телеграфу".

Також за збереження московської церкви виступає відомий депутат Євген Брагар, який запамʼятався тим, що пропонував оплачувати комуналку за гроші з продажу собаки.

Але джерела зазначають, що в принципі депутати готові підтримати законопроєкт, хоча деякі мажоритарники бояться конфліктів із виборцями-прихожанами УПЦ МП на своїх округах. У керівництві фракції також хвилюються щодо можливого розколу в СН щодо цього питання.

Наразі робота в парламенті заблокована. Як повідомив Железняк, подальші засідання Ради скасовані, наступний пленарний тиждень відбудеться у серпні.