Автомобіль в "всмятку": митрополит УПЦ МП потрапив у реанімацію після п’яної ДТП — ЗМІ

Про стан священнослужителя поки що нічого невідомо

У селі Струмок Чернівецької області в аварію потрапив митрополит УПЦ МП Лонгін (Михайло Жар). За попередньою інформацією він був у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлення про ДТП оприлюднила прес-служба обласної поліції. Деталі події повідомило місцеве видання "Година".

"Поліцейські попередньо з’ясували, що 22-річний житель села Молниця, керуючи автомобілем Lexus, не впорався з керуванням, допустив з’їзд автомобіля у кювет", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що постраждав водій та його 58-річний пасажир. Інших деталей там не повідомили, наголосивши, що всі деталі події уточнюються.

Водночас у публікації "Година" стверджується, що за кермом був сам Лонгін. Крім того, там говориться, що автомобіль належить керівнику клініки Святого Луки при Банчевському монастирі Тодору Мігаєссі (отець Кльопа).

"Жар не справився з керуванням і злетів просто із залізничного переїзду в селі Струмок. Лексус – зіжмаканий як шмата, пасажири травмовані, а Жар – в реанімації", — говориться в повідомленні

У матеріалі йдеться, що після ДТП священники, які були в іншому автомобілі, нібито звернулися до керівника Дністровського району Василя Козака, щоб той допоміг приховати факт аварії, а той, як стверджується, "доручив" це начальнику Сокирянського відділу поліції Сергію Лунзе.

"Священнослужителі зникли, нема винуватців – нема ДТП. Хотіли ще й Лексус заховати, не встигли. Бо усе приховане всеодно стає явним. Так сталося і цього разу. Свідки є, відкрутитися точно не вдасться", — сказано у публікації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у страшній ДТП на Київщині загинули подружжя, їхній син потрапив до лікарні. Попередньо водій автомобіля "Mazda", порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення з автомобілем "Mercedes".